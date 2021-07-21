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Олімпіада 2020 в Токіо

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Учасниці Олімпіади-2020 заборонили взяти з собою немовля для годування грудьми

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 15:46
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Іспанській синхроністці Оні Карбонель заборонили брати з собою немовля в Олімпійське селище на Олімпіаді-2020 року, щоб під час турніру годувати дитину грудьми
Она Карбонель поїде до Токіо без малюка
Она Карбонель поїде до Токіо без малюка / Фото: Instagram

Спортсменка з Іспанії стала матір'ю в травні цього року. Проте, дівчина збиралася виступити на Олімпійських іграх, адже раніше говорилося, що спортсмени зможуть взяти дітей в Олімпійське селище.

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Але пізніше вона була проінформована організаторами, що це неможливо зробити через карантинні обмеження в Японії. В результаті іспанка вирішила відправитися в Токіо без дитини.

"Наша єдина можливість – дочекатися закінчення цієї пандемії, щоб нормалізувалася життя, а разом з нею і необхідні заходи, які спростять для всіх суміщення сімейного життя та спорту під час змагань", – написала дівчина в Instagram.

Раніше українка провела екскурсію по Олімпійському селищу в Токіо. Вікторія Ус провела екскурсію по своєму номеру в Олімпійському селищі. Дівчина показала знамените картонне ліжко і хол, де можна проводити спільні вечори з іншими атлетами.

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