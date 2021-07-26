Соревновалась с допингом еще в Украине: подробности отстранения Елистратовой с Олимпиады-2020

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпиаде-2020 из-за допинга. Спортсменка сдала положительный тест во время соревнований в Украине

Юлия Елистратова попалась на допинге / Фото: AFP, Instagram

Образец был собран организацией World Triathlon во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года в рамках Кубка Европы по триатлону в Днепре, где Елистратова заняла первое место.

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Международный союз триатлона был проинформирован об положительном тесте 24 июля, за три дня до старта соревнований по триатлону в Токио, сообщает ita.sport.

Елистратова была временно отстранена от соревнований до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами Международного союза триатлона.

Отмечается, что спортсменка имеет право потребовать проведения анализа пробы B и обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Игры в Токио стали бы для нее уже четвертыми в карьере. Впрочем, лучшим результатом Елистратовой на Олимпиадах является 24-е место в 2008 году, а в 2012-м она даже не финишировала.

Напомним, что ранее из-за допинга сборная Украины потеряла гимнаста Олега Верняева, тяжелоатлета Дмитрия Чумака и боксера Евгения Барабанова. Смотрите список украинских спортсменов на Олимпиаде-2020.