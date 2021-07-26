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Олімпіада 2020 в Токіо

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Змагалася з допінгом ще в Україні: подробиці відсторонення Єлістратової з Олімпіади-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 липня, 18:36
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Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова не виступить на Олімпіаді-2020 через допінг. Спортсменка здала позитивний тест під час змагань в Україні
Юлія Єлістратова попалася на допінгу
Юлія Єлістратова попалася на допінгу / Фото: AFP, Instagram

Зразок був зібраний організацією World Triathlon під час змагального антидопінгового контролю 5 червня 2021 року в рамках Кубка Європи з триатлону в Дніпрі, де Єлістратова посіла перше місце.

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Міжнародний союз триатлону був проінформований про позитивний тест 24 липня, за три дні до старту змагань з тріатлону в Токіо, повідомляє ita.sport.

Єлістратова була тимчасово відсторонена від змагань до вирішення питання згідно зі Світовим антидопінговим кодексом і антидопінгових правил Міжнародного союзу триатлону.

В тренді

Зазначається, що спортсменка має право вимагати проведення аналізу проби B і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

Ігри в Токіо стали б для неї вже четвертими в кар'єрі. Втім, найкращим результатом Єлістратової на Олімпіадах є 24-е місце в 2008 році, а в 2012-му вона навіть не фінішувала.

Нагадаємо, що раніше через допінг збірна України втратила гімнаста Олега Верняєва, важкоатлета Дмитра Чумака та боксера Євгена Барабанова. Дивіться список українських спортсменів на Олімпіаді-2020.

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