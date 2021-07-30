Сенсация на Олимпиаде! Друг Шевы вылетел в шаге от невероятного рекорда

Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Зверев одержал победу над Джоковичем в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1 и теперь в финале одиночного мужского разряда, 1 августа, сыграет с Кареном Хачановым из ОКР.
Джокович же упустил возможность первым из мужчин выиграть "Золотой шлем" – то есть все четыре турнира "Большого шлема" и Олимпиаду в один год. Ранее в 2021 году Новаку покорились первые три турнира "Большого шлема", причем "Уимблдон" Джокович выиграл при болельщицкой поддержке своего друга – Андрея Шевченко.
Отметим, что у женщин единственной спортсменкой, которой удалось выиграть "Золотой шлем", является немецкая теннисистка Штеффи Граф, которая сделала это в 1988 году.
Все украинские медалисты Игр
- Дарья Белодед (дзюдо) – бронза;
- Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза;
- Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза;
- Михаил Романчук (плавание) – бронза.
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":