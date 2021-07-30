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Сенсация на Олимпиаде! Друг Шевы вылетел в шаге от невероятного рекорда

Олег Люлька Олег Люлька
30 июля, 14:21
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В полуфинале теннисного турнира на Играх в Токио первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович неожиданно уступил немцу Александру Звереву
Андрей Шевченко и Новак Джокович
Андрей Шевченко и Новак Джокович / Фото: Reuters

Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Зверев одержал победу над Джоковичем в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1 и теперь в финале одиночного мужского разряда, 1 августа, сыграет с Кареном Хачановым из ОКР.

Джокович же упустил возможность первым из мужчин выиграть "Золотой шлем" – то есть все четыре турнира "Большого шлема" и Олимпиаду в один год. Ранее в 2021 году Новаку покорились первые три турнира "Большого шлема", причем "Уимблдон" Джокович выиграл при болельщицкой поддержке своего друга – Андрея Шевченко.

Отметим, что у женщин единственной спортсменкой, которой удалось выиграть "Золотой шлем", является немецкая теннисистка Штеффи Граф, которая сделала это в 1988 году.

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