Самый милый поступок Паралимпиады: поводырь сделал предложение незрячей спортсменке

Паралимпиада – это не только метры, секунды и медали. Это и человеческие отношения. И любовь.

Сегодня в Токио прошли квалификационные забеги на 200 метров среди спортсменок с нарушением зрения. Девушки преодолевают дистанцию вместе с поводырями, которые называются гайдами.

Легкоатлетка из Кабо-Верде Кеула Семеду не смогла пробиться в полуфинал Паралимпиады, финишировав с четвертым результатом.

Но горевать Кеуле долго не пришлось. Сразу после финиша ее гайд Мануэль де Вега стал на одно колено и сделал предложение.

Девушка сказала "Да", после чего Мануэль одел ей на палец кольцо и пара обнялась.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt#Paralympicspic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb