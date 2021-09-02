Обставил весь мир! Украинец стал главным мультимедалистом Паралимпиады

26-летний Максим Крипак из Харькова с мировым рекордом выиграл заплыв на 100 метров на спине и стал лидером Игр по числу завоеванных наград – теперь у него их шесть!