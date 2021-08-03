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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 4 августа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
3 августа, 21:35
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В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 17 представителей Украины. Гарантировано медали завоюют Жан Беленюк и Парвиз Насибов. Хорошие шансы завоевать медали у Коляденко и дуэта Федина и Савчук
Парвиз Насибов и Жан Беленюк поборятся за золотые награды на Олимпиаде-2020
Парвиз Насибов и Жан Беленюк поборятся за золотые награды на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Наши спортсмену завтра могут завоевать сразу несколько комплектов наград. У Беленюка и Насибова прекрасные шансы принести для Украины первое "золото". За "бронзу" будут бороться Ирина Коляденко в вольной борьбе и дуэт в артистическом плавании Федина – Савчук. Будем болеть за Михаила Кохана, он выступит в финале соревнований по метании ядра.

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Reuters

В тренде

Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 4 августа:

  • 0:30. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км. Кристина Панчишко.
  • 4:05. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Квалификация. Людмила Лузан, Анастасия Четверикова.
  • 4:47. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Квалификация. Юлия Юрийчук, Мария Повх.
  • 5:30. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с барьерами. Финал. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.
  • 5:30. Вольная борьба. Женщины, до 57 кг. 1/8 финала. Татьяна Кит – Сивар Бусетта (Тунис).
  • 9:00. Прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м. Квалификация. София Лискун.
  • 10:20. Трек. Женщины, кейрин. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова.
  • 13:30. Артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа. Финал. Марта Федина/Анастасия Савчук.
  • 13:45. Греко-римская борьба. До 67 кг. Финал. Парвиз Насибов – Мухаммадали Гераеи (Иран).
  • 14:10. Греко-римская борьбе. До 87 кг. Финал. Жан Беленюк – Виктор Лоринц (Венгрия).
  • 14:15. Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Финал. Михаил Кохан.
  • 14:55. Вольная борьба. До 62 кг. Бронзовый финал. Ирина Коляденко.

Марта Федина и Анастасия Савчук во время выступления
Марта Федина и Анастасия Савчук во время выступления / Фото: Reuters

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
13
43
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
7
7
20
10
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