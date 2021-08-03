В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 17 представителей Украины. Гарантировано медали завоюют Жан Беленюк и Парвиз Насибов. Хорошие шансы завоевать медали у Коляденко и дуэта Федина и Савчук

Парвиз Насибов и Жан Беленюк поборятся за золотые награды на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Наши спортсмену завтра могут завоевать сразу несколько комплектов наград. У Беленюка и Насибова прекрасные шансы принести для Украины первое "золото". За "бронзу" будут бороться Ирина Коляденко в вольной борьбе и дуэт в артистическом плавании Федина – Савчук. Будем болеть за Михаила Кохана, он выступит в финале соревнований по метании ядра.

Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Жан Беленюк / Фото: Reuters

В тренде Молодой украинец с кровью уложил россиянина в битве за полуфинал Олимпиады

Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 4 августа:

0:30. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км. Кристина Панчишко.

Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км. 4:05. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Квалификация. Людмила Лузан, Анастасия Четверикова.

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Квалификация. 4:47. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Квалификация. Юлия Юрийчук, Мария Повх.

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Квалификация. 5:30. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с барьерами. Финал. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

Легкая атлетика. Женщины, 400 м с барьерами. Финал. 5:30. Вольная борьба. Женщины, до 57 кг. 1/8 финала. Татьяна Кит – Сивар Бусетта (Тунис).

Вольная борьба. Женщины, до 57 кг. 1/8 финала. – Сивар Бусетта (Тунис). 9:00. Прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м. Квалификация. София Лискун.

Прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м. Квалификация. 10:20. Трек. Женщины, кейрин. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова.

Трек. Женщины, кейрин. Квалификация. 13:30. Артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа. Финал. Марта Федина/Анастасия Савчук.

Артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа. Финал. 13:45. Греко-римская борьба. До 67 кг. Финал. Парвиз Насибов – Мухаммадали Гераеи (Иран).

Греко-римская борьба. До 67 кг. Финал. – Мухаммадали Гераеи (Иран). 14:10. Греко-римская борьбе. До 87 кг. Финал. Жан Беленюк – Виктор Лоринц (Венгрия).

Греко-римская борьбе. До 87 кг. Финал. – Виктор Лоринц (Венгрия). 14:15. Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Финал. Михаил Кохан.

Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Финал. 14:55. Вольная борьба. До 62 кг. Бронзовый финал. Ирина Коляденко.