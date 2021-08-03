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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 4 серпня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
3 серпня, 21:35
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У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо виступлять 17 представників України. Гарантовано медалі завоюють Жан Беленюк та Парвіз Насібов. Хороші шанси завоювати медалі у Коляденко і дуету синхроністок Федина та Савчук
Парвіз Насібов і Жан Беленюк поборються за золоті нагороди на Олімпіаді-2020
Парвіз Насібов і Жан Беленюк поборються за золоті нагороди на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Наші спортсмени завтра можуть завоювати відразу кілька комплектів нагород. У Беленюка та Насібова прекрасні шанси принести для України перше "золото". За "бронзу" боротимуться Ірина Коляденко у вільній боротьбі та дует у артистичному плаванні Федина – Савчук . Будемо вболівати за Михайла Кохана, він виступить у фіналі змагань з метання ядра.

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Reuters

В тренді

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 4 серпня:

  • 0:30. Плавання на відкритій воді. Жінки, 10 км. Христина Панчішко.
  • 4:05. Гребля на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка 200 м. Кваліфікація. Людмила Лузан, Анастасія Четверикова.
  • 4:47. Гребля на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка 500 м. Кваліфікація. Юлія Юрійчук, Марія Повх.
  • 5:30. Легка атлетика. Жінки, 400 м з бар'єрами. Фінал. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук.
  • 5:30. Вільна боротьба. Жінки, до 57 кг. 1/8 фіналу. Тетяна Кіт – Сівар Бусетта (Туніс).
  • 9.00. Стрибки у воду. Жінки, вишка 10 м. Кваліфікація. Софія Лискун.
  • 10.20. Трек. Жінки, кейрин. Кваліфікація. Любов Басова, Олена Старикова.
  • 13:30. Артистичне плавання. Дует, довільна програма. Фінал. Марта Федина / Анастасія Савчук.
  • 13:45. Греко-римська боротьба. До 67 кг. Фінал. Парвіз Насибов – Мухаммадалі Гера (Іран).
  • 14:10. Греко-римська боротьбі. До 87 кг. Фінал. Жан Беленюк – Віктор Лорінца (Угорщина).
  • 14:15. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Фінал. Михайло Кохан.
  • 14:55. Вільна боротьба. До 62 кг. Бронзовий фінал. Ірина Коляденко.

Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу
Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу / Фото: Reuters

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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