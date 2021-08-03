Розклад українців на Олімпіаді у Токіо 4 серпня

Парвіз Насібов і Жан Беленюк поборються за золоті нагороди на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters
Наші спортсмени завтра можуть завоювати відразу кілька комплектів нагород. У Беленюка та Насібова прекрасні шанси принести для України перше "золото". За "бронзу" боротимуться Ірина Коляденко у вільній боротьбі та дует у артистичному плаванні Федина – Савчук . Будемо вболівати за Михайла Кохана, він виступить у фіналі змагань з метання ядра.
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Жан Беленюк / Фото: Reuters
Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 4 серпня:
- 0:30. Плавання на відкритій воді. Жінки, 10 км. Христина Панчішко.
- 4:05. Гребля на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка 200 м. Кваліфікація. Людмила Лузан, Анастасія Четверикова.
- 4:47. Гребля на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка 500 м. Кваліфікація. Юлія Юрійчук, Марія Повх.
- 5:30. Легка атлетика. Жінки, 400 м з бар'єрами. Фінал. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук.
- 5:30. Вільна боротьба. Жінки, до 57 кг. 1/8 фіналу. Тетяна Кіт – Сівар Бусетта (Туніс).
- 9.00. Стрибки у воду. Жінки, вишка 10 м. Кваліфікація. Софія Лискун.
- 10.20. Трек. Жінки, кейрин. Кваліфікація. Любов Басова, Олена Старикова.
- 13:30. Артистичне плавання. Дует, довільна програма. Фінал. Марта Федина / Анастасія Савчук.
- 13:45. Греко-римська боротьба. До 67 кг. Фінал. Парвіз Насибов – Мухаммадалі Гера (Іран).
- 14:10. Греко-римська боротьбі. До 87 кг. Фінал. Жан Беленюк – Віктор Лорінца (Угорщина).
- 14:15. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Фінал. Михайло Кохан.
- 14:55. Вільна боротьба. До 62 кг. Бронзовий фінал. Ірина Коляденко.
Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу / Фото: Reuters