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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде 30 июля: болеем за Костевич, Рейзлина и Романчука

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
29 июля, 22:18
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30 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет седьмой полноценный соревновательный день, определятся новые чемпионы и призеры летних Игр
Игорь Рейзлин и Елена Костевич
Игорь Рейзлин и Елена Костевич / Фото: Reuters

30 июля на Олимпиаде-2020 выступит 16 представителей Украины. Особые надежды связываем с нашими медалистами.

Читайте также. Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 30 июля.

Украинцы на Олимпиаде 30 июля

03:00. Пулевая стрельба. Женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация). Елена Костевич. Финал в 08:00
05:25. Фехтование. Мужчины, шпага, командные соревнования. Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар, Анатолий Герей. Поединок за бронзу в 12:30. Финал в 13:30
09:00. Прыжки в воду. Женщины, трамплин 3 м (предварительный раунд). Виктория Кесарь, Анна Письменская
03:15. Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в высоту (квалификация). Андрей Проценко
05:20. Легкая атлетика. Мужчины, метание диска (квалификация). Никита Нестеренко
13:05. Легкая атлетика. Женщины, тройной прыжок (квалификация). Ольга Саладуха
13:25. Легкая атлетика. Женщины, толкание ядра (квалификация). Ольга Голодная
14:12. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4x 400 (предыдущие забеги). Украина
05:00. Дзюдо. Мужчины, более 100 кг. Яков Хаммо
05:00. Дзюдо. Женщины, до 78 кг. Елизавета Каланина. Финальный блок 11:00
06.03. Бокс. Женщины, до 69 кг. 1/4 финала. Анна Лысенко
13:14. Плавание. Мужчины, 50 м в/c (предварительные заплывы). Владислав Бухов
14:23, 14:40. Плавание. Мужчины, 1500 м в/c. Сергей Фролов, Михаил Романчук

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

Елена Костевич борется за вторую медаль
Елена Костевич борется за вторую медаль / Фото: НОК Украины

В тренде

Михаил Романчук на олимпийском пьедестале
Михаил Романчук на олимпийском пьедестале / Фото: REUTERS

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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Медальный зачет Токио-2020
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Золото
Серебро
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flag Япония ЯпонияJP
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flag США СШАUS
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flag ОКР ОКРROC
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flag Австралия АвстралияAU
8
2
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20
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flag Великобритания ВеликобританияGB
5
7
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18
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flag Республика Корея Республика КореяKR
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5
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flag Франция ФранцияFR
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