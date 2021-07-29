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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 30 липня: вболіваємо за Костевич, Рейзліна та Романчука

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
29 липня, 22:18
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30 липня на Олімпіаді-2020 в Токіо пройде сьомий повноцінний змагальний день, визначаться нові чемпіони та призери літніх Ігор
Ігор Рейзлин і Олена Костевич
Ігор Рейзлин і Олена Костевич / Фото: Reuters

30 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 16 представників України. Особливі надії пов'язуємо з нашими медалістами.

Читайте також. Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 30 липня.

Українці на Олімпіаді 30 липня

03:00. Кульова стрільба. Жінки, малокаліберний пістолет 25 м (кваліфікація). Олена Костевич. Фінал о 08:00
05:25. Фехтування. Чоловіки, шпага, командні змагання. Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Анатолій Герей. Поєдинок за бронзу в 12:30. Фінал о 13:30
09:00. Стрибки у воду. Жінки, трамплін 3 м (попередній раунд). Вікторія Кесар, Анна Письменська
03:15. Легка атлетика. Чоловіки, стрибки у висоту (кваліфікація). Андрій Проценко
05:20. Легка атлетика. Чоловіки, метання диска (кваліфікація). Микита Нестеренко
13:05. Легка атлетика. Жінки, потрійний стрибок (кваліфікація). Ольга Саладуха
13:25. Легка атлетика. Жінки, штовхання ядра (кваліфікація). Ольга Голодна
14:12. Легка атлетика. Змішана естафета 4x400 (попередні забіги). Україна
05:00. Дзюдо. Чоловіки, понад 100 кг. Яків Хаммо
05:00. Дзюдо. Жінки, до 78 кг. Єлизавета Каланіна. Фінальний блок 11:00
06:03. Бокс. Жінки, до 69 кг. 1/4 фіналу. Анна Лисенко
13:14. Плавання. Чоловіки, 50 м в/c (попередні запливи). Владислав Бухов
14:23, 14:40. Плавання. Чоловіки, 1500 м в/c. Сергій Фролов, Михайло Романчук

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін
Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

Олена Костевич бореться за другу медаль
Олена Костевич бореться за другу медаль / Фото: НОК України

В тренді

Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі
Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
15
7
9
31
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
6
25
3
flag США СШАUS
14
14
10
38
4
flag ОКР ОКРROC
8
11
9
28
5
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
3
5
12
8
flag Франція ФранціяFR
3
5
3
11
9
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
7
13
10
flag Італія ІталіяIT
2
7
10
19
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
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4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
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Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
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