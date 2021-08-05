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Олимпиада 2020 в Токио

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Медальный зачет Олимпиады в Токио после 5 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 августа, 16:46
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В Токио завершились медальные соревнования Олимпийских игр. В четверг, 5 августа, были разыграны медали в 12 видах спорта. Таблица медалей по итогам 14-го дня Олимпиады
Медальный зачет Олимпиады-2020
Медальный зачет Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 34 золотых медалей. Следом за ним идут США и Япония.

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Украина располагается на 36-м месте. На счету Украины пока только одна золотая награда и еще держим в уме медаль боксера Александра Хижняка, который уже вышел в финал.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 5 августа:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

34241674
2

США

29352791
3

Япония

22101446
4

Австралия

1751941
5

РОК

16222058
6

Великобритания

16181751
7

Германия

991634
8

Франция

711927
9

Италия

7101835
10

Нидерланды

791026
11

Новая Зеландия

76619
12

Корея

64919
13

Венгрия

57315
14

Канада

55818
15

Куба

53412
16

Бразилия

44816
17

Чехия

4329
18

Испания

34512
18

Швейцария

34512
20

Польша

33410
21

Хорватия

3328
22

Ямайка

3137
23

Бельгия

3115
24

Швеция

2507
25

Тайбэй

24612
26

Грузия

2417
27

Дания

2248
28

Иран

2215
28

Норвегия

2215
30

Словения

2114
31

Эквадор

2103
32

Греция

2013
32

Узбекистан

2013
34

Косово

2002
34

Катар

2002
36

Украина

13913
37

Румыния

1304
37

Венесуэла

1304
39

Гонконг

1225
39

Кения

1225
41

ЮАР

1203
41

Словакия

1203
43

Австрия

В тренде
1157
43

Турция

1157
45

Сербия

1146
46

Индонезия

1135
47

Болгария

1124
47

Португалия

1124
49

Беларусь

1113
49

Эфиопия

1113
49

Филиппины

1113
49

Уганда

1113
53

Тунис

1102
54

Ирландия

1023
54

Израиль

1023
56

Эстония

1012
56

Фиджи

1012
56

Латвия

1012
56

Таиланд

1012
60

Багамы

1001
60

Бермуды

1001
60

Марокко

1001
60

Пуэрто-Рико

1001
64

Колумбия

0314
65

Индия

0235
66

Армения

0213
66

Доминиканская Республика

0213
66

Кыргызстан

0213
69

Монголия

0123
69

Сан-Марино

0123
71

Иордания

0112
71

Нигерия

0112
73

Северная Македония

0101
73

Намибия

0101
73

Туркменистан

0101
76

Казахстан

0077
77

Азербайджан

0033
77

Египет

0033
77

Мексика

0033
80

Финляндия

0022
81

Аргентина

0011
81

Буркина-Фасо

0011
81

Кот-д'Ивуар

0011
81

Гана

0011
81

Гренада

0011
81

Кувейт

0011
81

Малайзия

0011
81

Сирия

0011

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
9
10
26
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