Медальный зачет Олимпиады в Токио после 5 августа

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 34 золотых медалей. Следом за ним идут США и Япония.
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Украина располагается на 36-м месте. На счету Украины пока только одна золотая награда и еще держим в уме медаль боксера Александра Хижняка, который уже вышел в финал.
Медальный зачет Олимпиады-2020 после 5 августа:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|34
|24
|16
|74
|2
США
|29
|35
|27
|91
|3
Япония
|22
|10
|14
|46
|4
Австралия
|17
|5
|19
|41
|5
РОК
|16
|22
|20
|58
|6
Великобритания
|16
|18
|17
|51
|7
Германия
|9
|9
|16
|34
|8
Франция
|7
|11
|9
|27
|9
Италия
|7
|10
|18
|35
|10
Нидерланды
|7
|9
|10
|26
|11
Новая Зеландия
|7
|6
|6
|19
|12
Корея
|6
|4
|9
|19
|13
Венгрия
|5
|7
|3
|15
|14
Канада
|5
|5
|8
|18
|15
Куба
|5
|3
|4
|12
|16
Бразилия
|4
|4
|8
|16
|17
Чехия
|4
|3
|2
|9
|18
Испания
|3
|4
|5
|12
|18
Швейцария
|3
|4
|5
|12
|20
Польша
|3
|3
|4
|10
|21
Хорватия
|3
|3
|2
|8
|22
Ямайка
|3
|1
|3
|7
|23
Бельгия
|3
|1
|1
|5
|24
Швеция
|2
|5
|0
|7
|25
Тайбэй
|2
|4
|6
|12
|26
Грузия
|2
|4
|1
|7
|27
Дания
|2
|2
|4
|8
|28
Иран
|2
|2
|1
|5
|28
Норвегия
|2
|2
|1
|5
|30
Словения
|2
|1
|1
|4
|31
Эквадор
|2
|1
|0
|3
|32
Греция
|2
|0
|1
|3
|32
Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|34
Косово
|2
|0
|0
|2
|34
Катар
|2
|0
|0
|2
|36
Украина
|1
|3
|9
|13
|37
Румыния
|1
|3
|0
|4
|37
Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|39
Гонконг
|1
|2
|2
|5
|39
Кения
|1
|2
|2
|5
|41
ЮАР
|1
|2
|0
|3
|41
Словакия
|1
|2
|0
|3
|43
Австрия
|1
|1
|5
|7
|43
Турция
|1
|1
|5
|7
|45
Сербия
|1
|1
|4
|6
|46
Индонезия
|1
|1
|3
|5
|47
Болгария
|1
|1
|2
|4
|47
Португалия
|1
|1
|2
|4
|49
Беларусь
|1
|1
|1
|3
|49
Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|49
Филиппины
|1
|1
|1
|3
|49
Уганда
|1
|1
|1
|3
|53
Тунис
|1
|1
|0
|2
|54
Ирландия
|1
|0
|2
|3
|54
Израиль
|1
|0
|2
|3
|56
Эстония
|1
|0
|1
|2
|56
Фиджи
|1
|0
|1
|2
|56
Латвия
|1
|0
|1
|2
|56
Таиланд
|1
|0
|1
|2
|60
Багамы
|1
|0
|0
|1
|60
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|60
Марокко
|1
|0
|0
|1
|60
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|64
Колумбия
|0
|3
|1
|4
|65
Индия
|0
|2
|3
|5
|66
Армения
|0
|2
|1
|3
|66
Доминиканская Республика
|0
|2
|1
|3
|66
Кыргызстан
|0
|2
|1
|3
|69
Монголия
|0
|1
|2
|3
|69
Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|71
Иордания
|0
|1
|1
|2
|71
Нигерия
|0
|1
|1
|2
|73
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|73
Намибия
|0
|1
|0
|1
|73
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|76
Казахстан
|0
|0
|7
|7
|77
Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|77
Египет
|0
|0
|3
|3
|77
Мексика
|0
|0
|3
|3
|80
Финляндия
|0
|0
|2
|2
|81
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|81
Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|81
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|81
Гана
|0
|0
|1
|1
|81
Гренада
|0
|0
|1
|1
|81
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|81
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|81
Сирия
|0
|0
|1
|1