Медальный зачет Олимпиады в Токио после 5 августа

В Токио завершились медальные соревнования Олимпийских игр. В четверг, 5 августа, были разыграны медали в 12 видах спорта. Таблица медалей по итогам 14-го дня Олимпиады

Медальный зачет Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 34 золотых медалей. Следом за ним идут США и Япония.

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Украина располагается на 36-м месте. На счету Украины пока только одна золотая награда и еще держим в уме медаль боксера Александра Хижняка, который уже вышел в финал.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 5 августа: