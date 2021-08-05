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Олімпіада 2020 в Токіо

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Медальний залік Олімпіади в Токіо після 5 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 серпня, 16:46
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У Токіо завершилися медальні змагання Олімпійських ігор. У четвер, 5 серпня, були розіграні медалі в 12 видах спорту. Таблиця медалей за підсумками 14-го дня Олімпіади
/ Фото: Reuters

У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого вже 34 золотих медалей. Слідом за ним йдуть США і Японія.

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Україна розташовується на 36-му місці. На рахунку України поки тільки одна золота нагорода і ще тримаємо в думці медаль боксера Олександра Хижняка, який вже вийшов у фінал.

Медальний залік Олімпіади-2020 після 5 серпня:

М Країна Gold MedalSilver MedalBronze MedalВсього
1

Китай

34241674
2

США

29352791
3

Японія

22101446
4

Австралія

1751941
5

РОК

16222058
6

Велика Британія

16181751
7

Німеччина

991634
8

Франція

711927
9

Італія

7101835
10

Нідерланди

791026
11

Нова Зеландія

76619
12

Корея

64919
13

Угорщина

57315
14

Канада

55818
15

Куба

53412
16

Бразилія

44816
17

Чехія

4329
18

Іспанія

34512
18

Швейцарія

34512
20

Польща

33410
21

Хорватія

3328
22

Ямайка

3137
23

Бельгія

3115
24

Швеція

2507
25

Тайбей

24612
26

Грузія

2417
27

Данія

2248
28

Іран

2215
28

Норвегія

2215
30

Словенія

2114
31

Еквадор

2103
32

Греція

2013
32

Узбекистан

2013
34

Косово

2002
34

Катар

2002
36

Україна

1 3 9 13
37

Румунія

1304
37

Венесуела

1304
39

Гонконг

1225
39

Кенія

1225
41

ПАР

1203
41

Словаччина

1203
43

Австрія

В тренді
1157
43

Туреччина

1157
45

Сербія

1146
46

Індонезія

1135
47

Болгарія

1124
47

Португалія

1124
49

Білорусь

1113
49

Ефіопія

1113
49

Філіппіни

1113
49

Уганда

1113
53

Туніс

1102
54

Ірландія

1023
54

Ізраїль

1023
56

Естонія

1012
56

Фіджі

1012
56

Латвія

1012
56

Таїланд

1012
60

Багами

1001
60

Бермуди

1001
60

Марокко

1001
60

Пуерто-Ріко

1001
64

Колумбія

0314
65

Індія

0235
66

Вірменія

0213
66

Домініканська Республіка

0213
66

Киргизстан

0213
69

Монголія

0123
69

Сан-Марино

0123
71

Йорданія

0112
71

Нігерія

0112
73

Північна Македонія

0101
73

Намібія

0101
73

Туркменістан

0101
76

Казахстан

0077
77

Азербайджан

0033
77

Єгипет

0033
77

Мексика

0033
80

Фінляндія

0022
81

Аргентина

0011
81

Буркіна-Фасо

0011
81

Кот-д'Івуар

0011
81

Гана

0011
81

Гренада

0011
81

Кувейт

0011
81

Малайзія

0011
81

Сирія

0011

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
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