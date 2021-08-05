Медальний залік Олімпіади в Токіо після 5 серпня

У Токіо завершилися медальні змагання Олімпійських ігор. У четвер, 5 серпня, були розіграні медалі в 12 видах спорту. Таблиця медалей за підсумками 14-го дня Олімпіади

/ Фото: Reuters

У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого вже 34 золотих медалей. Слідом за ним йдуть США і Японія.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Україна розташовується на 36-му місці. На рахунку України поки тільки одна золота нагорода і ще тримаємо в думці медаль боксера Олександра Хижняка, який вже вийшов у фінал.

Медальний залік Олімпіади-2020 після 5 серпня: