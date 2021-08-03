Медальный зачет Олимпиады после 3 августа: Украина на 61 месте

Бронзовый медалист Алла Черкасова / Фото: Reuters
После соревнований, состоявшихся во вторник 3 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 69 наград – 32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых. В тройке лидеров остались команды США и Японии.
Украина на Играх во вторник завоевала "бронзу" благодаря борчихе Алле Черкасовой. Тем не менее в общем медальном зачете опустилась с 60-го на 61-е место.
Медальный зачет Олимпиады-2020 после 3 августа
Олимпиада продлится до 8 августа.
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