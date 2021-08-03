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Медальный зачет Олимпиады после 3 августа: Украина на 61 месте

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
3 августа, 23:08
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После 11 дня Олимпийских игр в Токио Украина занимает 61-е место в общем медальном зачете Игр, несмотря на завоеванную сегодня бронзовую медаль Аллой Черкасовой
Бронзовый медалист Алла Черкасова
Бронзовый медалист Алла Черкасова / Фото: Reuters

После соревнований, состоявшихся во вторник 3 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 69 наград – 32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых. В тройке лидеров остались команды США и Японии.

Украина на Играх во вторник завоевала "бронзу" благодаря борчихе Алле Черкасовой. Тем не менее в общем медальном зачете опустилась с 60-го на 61-е место.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 3 августа

МестоСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1Flag of the People's Republic of China.svg Китай32211669
2Flag of the United States.svg США24282173
3Flag of Japan.svg Япония1961136
4Flag of Australia.svg Австралия1441533
5Russian Olympic Committee flag.svg ОКР13211852
6Flag of the United Kingdom.svg Великобритания13171343
7Flag of Germany.svg Германия881430
8Flag of France.svg Франция610824
9Flag of the Netherlands.svg Нидерланды67720
10Flag of South Korea.svg Южная Корея64919
11Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия64515
12Flag of Italy.svg Италия591529
13Flag of Hungary.svg Венгрия44311
14Flag of Cuba.svg Куба43411
15Flag of the Czech Republic.svg Чехия4318
16Flag of Canada.svg Канада34714
17Flag of Switzerland.svg Швейцария34512
18Flag of Brazil.svg Бразилия33814
19Flag of Croatia.svg Хорватия3328
20Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Тайвань24410
21Flag of Sweden.svg Швеция2305
22Flag of Poland.svg Польша2226
23Flag of Denmark.svg Дания2136
24Flag of Jamaica.svg Ямайка2125
25Flag of Norway.svg Норвегия2114
25Flag of Slovenia.svg Словения2114
27Flag of Ecuador.svg Эквадор2103
28Flag of Greece.svg Греция2013
28Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан2013
30Flag of Qatar.svg Катар2002
30Flag of Kosovo.svg Косово2002
32Flag of Spain.svg Испания1449
33Flag of Georgia.svg Грузия1416
34Flag of Venezuela.svg Венесуэла1304
34Flag of Romania.svg Румыния1304
36Flag of Hong Kong.svg Гонконг1203
36Flag of Slovakia.svg Словакия1203
36Flag of South Africa.svg ЮАР1203
39Flag of Austria.svg Австрия1135
39Flag of Indonesia.svg Индонезия1135
39Flag of Serbia.svg Сербия1135
42Flag of Belgium (civil).svg Бельгия1113
42Flag of Ethiopia.svg Эфиопия1113
44Flag of Tunisia.svg Тунис1102
44Flag of the Philippines.svg Филиппины1102
46Flag of Turkey.svg Турция1056
47Flag of Israel.svg Израиль1023
47Flag of Ireland.svg Ирландия1023
49Flag of Belarus.svg Белоруссия1012
49Flag of Iran.svg Иран1012
49Flag of Latvia.svg Латвия1012
49Flag of Fiji.svg Фиджи1012
49Flag of Estonia.svg Эстония1012
54Flag of Bermuda.svg Бермуды1001
54Flag of Morocco.svg Марокко1001
54Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико1001
54Flag of Thailand.svg Таиланд1001
58Flag of Armenia.svg Армения0213
58Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика0213
58Flag of Colombia.svg Колумбия0213
61Flag of Ukraine.svg Украина0167
62Flag of Mongolia.svg Монголия0123
62Flag of Portugal.svg Португалия0123
64Flag of India.svg Индия0112
64Flag of Kenya.svg Кения0112
64Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия0112
64Flag of Nigeria.svg Нигерия0112
64Flag of San Marino.svg Сан-Марино0112
64Flag of Uganda.svg Уганда0112
70Flag of Bulgaria.svg Болгария0101
70Flag of Jordan.svg Иордания0101
70Flag of Namibia.svg Намибия0101
70Flag of North Macedonia.svg Северная Македония0101
70Flag of Turkmenistan.svg Туркмения0101
75Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан0033
75Flag of Kazakhstan.svg Казахстан0033
75Flag of Mexico.svg Мексика0033
78Flag of Egypt.svg Египет0022
79Flag of Argentina.svg Аргентина0011
79Flag of Ghana.svg Гана0011
79Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар0011
79Flag of Kuwait.svg Кувейт0011
79Flag of Malaysia.svg Малайзия0011
79Flag of Finland.svg Финляндия0011
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Олимпиада продлится до 8 августа.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
13
43
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
7
7
20
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
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