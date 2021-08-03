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Олімпіада 2020 в Токіо

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Медальний залік Олімпіади після 3 серпня: Україна на 61 місці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
3 серпня, 23:08
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Після 11 дня Олімпійських ігор у Токіо Україна займає 61-е місце в загальному медальному заліку, незважаючи на завойовану сьогодні Аллою Черкасовою бронзову медаль
Бронзова медалістка Алла Черкасова
Бронзова медалістка Алла Черкасова / Фото: Reuters

Після змагань, що відбулися у вівторок, 3 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 69 нагород – 32 золоті, 21 срібна і 16 бронзових. У трійці лідерів залишилися команди США і Японії.

Україна на Іграх у вівторок завоювала "бронзу" завдяки борчині Аллі Черкасовій. Проте в загальному медальному заліку опустилася з 60-го на 61-е місце.

Медальний залік Олімпіади-2020 після 3 серпня

МісцеКраїнаGold MedalSilver MedalBronze Medalвсього
1Flag of the People's Republic of China.svg Китай32 211669
2Flag of the United States.svg США2428 21 73
3Flag of Japan.svg Японія1961136
4Flag of Australia.svg Австралія1441533
5Russian Olympic Committee flag.svg ОКР13211852
6Flag of the United Kingdom.svg Велика Британія13171343
7Flag of Germany.svg Німеччина881430
8Flag of France.svg Франція610824
9Flag of the Netherlands.svg Нідерланди67720
10Flag of South Korea.svg Південна Корея64919
11Flag of New Zealand.svg Нова Зеландія64515
12Flag of Italy.svg Італія591529
13Flag of Hungary.svg Угорщина44311
14Flag of Cuba.svg Куба43411
15Flag of the Czech Republic.svg Чехія4318
16Flag of Canada.svg Канада34714
17Flag of Switzerland.svg Швейцарія34512
18Flag of Brazil.svg Бразилія33814
19Flag of Croatia.svg Хорватія3328
20Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Тайвань24410
21Flag of Sweden.svg Швеція2305
22Flag of Poland.svg Польща2226
23Flag of Denmark.svg Данія2136
24Flag of Jamaica.svg Ямайка2125
25Flag of Norway.svg Норвегія2114
25Flag of Slovenia.svg Словенія2114
27Flag of Ecuador.svg Еквадор2103
28Flag of Greece.svg Греція2013
28Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан2013
30Flag of Qatar.svg Катар2002
30Flag of Kosovo.svg Косово2002
32Flag of Spain.svg Іспанія1449
33Flag of Georgia.svg Грузія1416
34Flag of Venezuela.svg Венесуела1304
34Flag of Romania.svg Румунія1304
36Flag of Hong Kong.svg Гонконг1203
36Flag of Slovakia.svg Словаччина1203
36Flag of South Africa.svg ПАР1203
39Flag of Austria.svg Австрія1135
39Flag of Indonesia.svg Індонезія1135
39Flag of Serbia.svg Сербія1135
42Flag of Belgium (civil).svg Бельгія1113
42Flag of Ethiopia.svg Ефіопія1113
44Flag of Tunisia.svg Туніс1102
44Flag of the Philippines.svg Філіппіни1102
46Flag of Turkey.svg Туреччина1056
47Flag of Israel.svg Ізраїль1023
47Flag of Ireland.svg Ірландія1023
49Flag of Belarus.svg Білорусь1012
49Flag of Iran.svg Іран1012
49Flag of Latvia.svg Латвія1012
49Flag of Fiji.svg Фіджі1012
49Flag of Estonia.svg Естонія1012
54Flag of Bermuda.svg Бермуди1001
54Flag of Morocco.svg Марокко1001
54Flag of Puerto Rico.svg Пуерто-Ріко1001
54Flag of Thailand.svg Таїланд1001
58Flag of Armenia.svg Вірменія0213
58Flag of the Dominican Republic.svg Домініканська республіка0213
58Flag of Colombia.svg Колумбія0213
61Flag of Ukraine.svg Україна0167
62Flag of Mongolia.svg Монголія0123
62Flag of Portugal.svg Португалія0123
64Flag of India.svg Індія0112
64Flag of Kenya.svg Кенія0112
64Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизія0112
64Flag of Nigeria.svg Нігерія0112
64Flag of San Marino.svg Сан-Марино0112
64Flag of Uganda.svg Уганда0112
70Flag of Bulgaria.svg Болгарія0101
70Flag of Jordan.svg Йорданія0101
70Flag of Namibia.svg Намібія0101
70Flag of North Macedonia.svg Північна Македонія0101
70Flag of Turkmenistan.svg Туркменія0101
75Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан0033
75Flag of Kazakhstan.svg Казахстан0033
75Flag of Mexico.svg Мексика0033
78Flag of Egypt.svg Єгипет0022
79Flag of Argentina.svg Аргентина0011
79Flag of Ghana.svg Гана0011
79Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д'Івуар0011
79Flag of Kuwait.svg Кувейт0011
79Flag of Malaysia.svg Малайзія0011
79Flag of Finland.svg Фінляндія0011
всього226224263713

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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