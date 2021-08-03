Медальний залік Олімпіади після 3 серпня: Україна на 61 місці

Бронзова медалістка Алла Черкасова / Фото: Reuters
Після змагань, що відбулися у вівторок, 3 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 69 нагород – 32 золоті, 21 срібна і 16 бронзових. У трійці лідерів залишилися команди США і Японії.
Україна на Іграх у вівторок завоювала "бронзу" завдяки борчині Аллі Черкасовій. Проте в загальному медальному заліку опустилася з 60-го на 61-е місце.
Медальний залік Олімпіади-2020 після 3 серпня
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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