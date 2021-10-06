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Любовница Путина заявляет, что нужно отменять турниры, куда не допускают Россию

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 октября, 17:40
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В России все никак не угомонятся после Олимпиады-2020, где их гимнастки впервые за 20 лет остались без золотых медалей. Комментировать "скандал" взялась Алина Кабаева
Победа Ашрам в Токио не дает покоя россиянам
Победа Ашрам в Токио не дает покоя россиянам / Фото: REUTERS

В России вспомнили, что накануне Олимпиады в Токио российскую команду не пустили на турнир в Израиль. Кабаева считает, что это была репетиция "несправедливого судейства" на Олимпиаде. Ранее Кабаева потребовала отобрать у Израиля олимпийское "золото".

"Проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера – сборной России – израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде", – заявила Кабаева.

Далее гимнастка пошла дальше и заявила, что организаторам следовало отменить весь турнир, а не проводить его без России.

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"И в Токио все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки – она уронила предмет.

Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате – скандал", – добавила Кабаева в интервью СЭ.

Напомним, в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. Новой, тайной женой Путина СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, по данным медиа, родившую ему двух сыновей и дочку. Путин и Кабаева это отрицают.

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