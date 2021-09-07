Потому что там будет Россия! Израиль отказался участвовать в чемпионате мира

Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на чемпионате мира 2021 года в Японии. Руководство решило поберечь своих спортсменок после скандала на Олимпиаде-2020

Линой Ашрам победила Дину Аверину / Фото: Reuters

На олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам отобрала золотую медаль у россиянок, за что подверглась обструкции со стороны болельщиков и "экспертов".

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В России считали, что судейство было несправедливо к их спортсменкам и требовали пересмотреть результаты соревнований. Досталось даже украинке Анне Ризатдиновой, которую проклинали в соцсетях.

Сначала Израильская федерация гимнастики решила не отпускать на чемпионат мира Ашрам из "профессиональных соображений", а теперь стало известно, что на турнир не поедет целая команда, пишет Р-Спорт.

Вероятно, в Израиле не хотят подвергать своих спортсменок дополнительному стрессу, ведь россияне будут пристально следить за каждым выступлением их команды в поисках малейшей ошибки.

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Линой Ашрам Фото: European Gymnastics

Напомним, на Играх в Токио Россия впервые за 21 год осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.