Лукашенко будет рад: Беларусь завоевала первое золото в Токио, украинец не пробился в финал

Украинский батутист Николай Просторов не пробился в финал Олимпийских игр в Токио. В квалификационном выступлении продемонстрировал лишь 12-й результат

Николай Просторов занял 12-е место на Олимпиаде / Фото: Reuters

В квалификации Просторов набрал 51.385 балла в первом выступлении, что было очень близко к лидерам. Будущий победитель, для сравнения, набрал 53.515.

А вот во второй попытке украинец выступил слабо, набрав лишь 41.185, а в суме оценка за его квалификацию в финале составила 92.570.

Олимпийским чемпионом стал белорус Иван Литвинович, принесший своей стране первую медаль в Токио. Серебряную медаль завоевал китаец Дун Дун, а бронза досталась Дилану Шмидту из Новой Зеландии.

Иван Литвинович (Беларусь) – 61,715

Дун Дун (Китай) – 61,235

Дилан Шмидт (Новая Зеландия) – 60,675

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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.