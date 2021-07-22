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Игрок Реала получил жуткую травму на старте Олимпиады-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июля, 17:07
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Игрок Реала Дани Себальос получил жуткую травму в стартовом матче за сборную Испании на Олимпиаде-2020. Инцидент случился в первом тайме встречи с Египтом
Дани Себальос получил травму на Олимпиаде-2020
Дани Себальос получил травму на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Незадолго до перерыва египетский футболист Тахер Мохамед грубо нарушил правила против испанца, наступив ему на лодыжку. Себальос долго корчился от боли, но все же после помощи медиков смог самостоятельно покинуть поле.

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Тем не менее, на его левой ноге образовалась ужасная гематома, заставившая понервничать руководство сборной и клуба. Вероятно, на этом выступление Себальоса на Олимпийских играх завершится. К слову, сам поединок завершился нулевой ничьей.

Ранее мы писали, что директор церемонии открытия ОИ-2020 уволен со скандалом. Известный японский комик Кентаро Кобаяси лишился работы на Играх-2020 из-за своего стендап-выступления с шуткой о Холокосте.

Также сообщалось, что Крым отрезали от Украины – скандал на Олимпиаде. Официальный сайт Олимпийских игр, которые откроются в пятницу в Токио, неправильно изобразил границы нашего государства, отделив от него Крым.

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