Гравець Реала отримав страшну травму на старті Олімпіади-2020

Незадовго до перерви єгипетський футболіст Тахер Мохамед грубо порушив правила проти іспанця, наступивши йому на гомілку. Себальос довго корчився від болю, але все ж після допомоги медиків зміг самостійно покинути поле.
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Проте, на його лівій нозі утворилася жахлива гематома, яка змусила понервувати керівництво збірної і клубу. Ймовірно, на цьому виступ Себальоса на Олімпійських іграх завершиться. До слова, сам поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Раніше ми писали, що директор церемонії відкриття ОІ-2020 звільнений зі скандалом. Відомий японський комік Кентаро Кобаясі втратив роботу на Іграх-2020 через свій стендап-виступ з жартом про Голокост.
Також повідомлялося, що Крим відрізали від України – скандал на Олімпіаді. Офіційний сайт Олімпійських ігор, які відкриються в п'ятницю в Токіо, неправильно зобразив кордону нашої держави, відокремивши від нього Крим.