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Олімпіада 2020 в Токіо

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Знущався над жертвами нацистів: директор церемонії відкриття ОІ-2020 звільнений зі скандалом

Олена Павлова Олена Павлова
22 липня, 10:27
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Відомий японський комік Кентаро Кобаясі втратив роботу на Іграх-2020 через свій стендап-виступ з жартом про Голокост
Кентаро Кобаясі був організатором відкриття Олімпіади
Кентаро Кобаясі був організатором відкриття Олімпіади / Фото: Reuters

Директор церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 на Токіо Кентаро Кобаясі змушений був залишити посаду після кількох матеріалів в ЗМІ за день до старту турніру. Нагадаємо, що офіційно ОІ розпочнуться 23 липня. Раніше ми розбирали, чому Японія втратить мільярди через Олімпіаду.

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Кентаро згадали його минулі коментарі, в яких він висміював Голокост. В одному зі своїх стендап-виступів Кобаясі запропонував "пограти в Голокост", розкидаючи чоловічків з паперу. Цей жарт потрапив на відео, що призвело до скандалу.

Олімпійські кільця в Токіо
Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Коли ця інформація дійшла до організаторів Олімпіади, Кобаясі вказали на двері – повідомив ABC, посилаючись на заяву голови оргкомітету турніру Сейко Хасімото:

"Будь-яка людина, якою би творчою вона не була, не має права знущатися над жертвами нацистського геноциду. Будь-який зв'язок цієї людини з Олімпійськими іграми в Токіо образив би пам'ять 6 мільйонів євреїв і став би жорстоким знущанням над престижним турніром"

Зазначається, що Кобаясі подав у відставку сам і приніс свої вибачення за те, що трапилося.

Раніше ми писали, що футболістка збірної Бразилії зіграла на сьомий Олімпіаді.

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