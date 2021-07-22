Издевался над жертвами нацистов: директор церемонии открытия ОИ-2020 уволен со скандалом

Известный японский комик Кентаро Кобаяси лишился работы на Играх-2020 из-за своего стендап-выступления с шуткой о Холокосте

Кентаро Кобаяси был организатором открытия Олимпиады / Фото: Reuters

Директор церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио Кентаро Кобаяси вынужден был оставить должность после нескольких материалов в СМИ за день до старта турнира. Напомним, что официально ОИ начнутся 23 июля. Ранее мы разбирали, почему Япония потеряет миллиарды из-за Олимпиады.

Читайте также: Доверили пистолету и шпаге: флаг Украины на Олимпиаде-2020 в Токио понесут двое

Кентаро вспомнили его прошлые комментарии, в которых он высмеивал Холокост. В одном из своих стендап-выступлений Кобаяси предложил "поиграть в Холокост", разбрасывая человечков из бумаги. Эта шутка попала на видео, что привело к скандалу.

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Когда эта информация дошла до организаторов Олимпиады, Кобаяси указали на дверь – сообщил ABC, ссылаясь на заявление председателя оргкомитета турнира Сэйко Хасимото:

"Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память 6 миллионов евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром"

Отмечается, что Кобаяси подал в отставку сам и принес свои извинения за случившееся.

Ранее мы писали, что футболистка сборной Бразилии сыграла на седьмой Олимпиаде.