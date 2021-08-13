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Это совок: в сети набросились на Минобороны после встречи с Магучих

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 августа, 15:41
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Министерство обороны Украины провело беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая попала в скандал после объятий с россиянкой на Олимпийских играх
Магучих с россиянкой Ласицкене и "бронзой" Игр-2020
Магучих с россиянкой Ласицкене и "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters

Так как Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, поведением украинки заинтересовались в Минобороны. Однако после разговора со спортсменкой вину за украино-российские объятия возложили на ее руководителей.

"Согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем.

Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", – заявила Маляр в Facebook.

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Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

В комментариях пользователи задаются вопросами, что это за советские традиции у нас, что спортсмены до сих пор привязаны к вооруженным силам.

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Еще один пользователь Сети выдал тираду о спортсменах, наличии у них "своей головы на плечах", а также присоединился к вопросу о надобности выдавать спортсменам военные звания.

Вспомнили и о скандальном защитнике Ярославы каратисте Станиславе Горуне. Тот в попытке защитить легкоатлетку выпалил спич о "спорте вне политики" и сам попал в скандал.

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38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
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