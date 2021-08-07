"Это невероятное счастье": первые слова украинки после второй медали в Токио

Людмила Лузан стала двукратной олимпийский призеркой Токио – к "бронзе" в спринте на каноэ-одиночке украинка добавила "серебро" в гребле на каноэ-двойке в паре с Анастасией Четвериковой

Людмила Лузан - двукратная призерка Токио / Фото: Reuters

После финала Людмила призналась, что очень счастлива быть в тройке сильнейших в мире.

"Это совсем другое ощущение, потому что это командная работа. Мы помогаем друг другу, делаем одно дело, у нас одна цель. Это совсем другое. Это невероятное счастье. Я очень рада за Настю, за себя.

Мы сделали это. Мы так мечтали, так этого хотели столько лет. И вот мы к этому пришли. Мы в тройке сильнейших в мире.