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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Це неймовірне щастя": перші слова українки після другої медалі в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 серпня, 08:54
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Людмила Лузан стала дворазовою олімпійською призеркою Токіо – до "бронзи" в спринті на каное-одиночці українка додала "срібло" у веслуванні на каное-двійці в парі з Анастасією Четверіковою
Людмила Лузан - дворазова призерка Токіо
Людмила Лузан - дворазова призерка Токіо / Фото: Reuters

Після фіналу Людмила зізналася, що дуже щаслива бути в трійці найсильніших у світі.

"Це зовсім інше відчуття, тому що це командна робота. Ми допомагаємо одна одній, робимо одну справу, у нас одна мета. Це зовсім інше. Це неймовірне щастя. Я дуже рада за Настю, за себе.

Ми зробили це. Ми так мріяли, так цього хотіли стільки років. І ось ми до цього прийшли. Ми в трійці найсильніших у світі.

Це щось нереальне, не можу в це повірити. Це найкраще почуття для спортсмена. Немає нічого вище Олімпіади. Ми щасливі, що у нас це вийшло", – сказала Лузан в ефірі телеканалу "UA: Перший".

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
37
27
17
81
2
flag США СШАUS
33
36
32
101
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
12
16
52
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
19
20
20
59
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
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7
12
9
28
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