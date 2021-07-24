Есть и Украина: все медалисты первого дня Олимпиады Поделиться Копировать ссылку

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 разыграли медали в семи видах спорта. Всего было разыграно 11 комплектов наград – по две в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.