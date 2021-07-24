Есть и Украина: все медалисты первого дня Олимпиады

Сегодня разыграли медали велоспорте, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, а также по два комплекта в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.
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ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, шоссе, групповая гонка
- Ричард Карапас (Эквадор) – 6:05:26
- Ваут ван Арт (Бельгия) +1:07
- Тадей Погачар (Словакия) +1:07
ДЗЮДО
Женщины, суперлегкий вес, 48 кг
- Дистрия Красники (Косово)
- Фуна Тонаки (Япония)
- Дарья Белодед (Украина)
- Уранцецег Мунхбатин (Монголия)
Мужчины, суперлегкий вес, 60 кг
- Наохис Такато (Япония)
- Ян Юнг-Вэй (Тайвань)
- Елдос Сметов (Казахстан)
- Лука Мхеидзе (Франция)
СТРЕЛЬБА
Женщины, винтовка пневматическая, 10 м
- Цянь Ян (Китай) – 251,8
- Анастасия Галашина (РОК) – 251,1
- Нина Кристен (Швейцария) – 230,6
Мужчины, пистолет пневматический, 10 м
- Джавад Фаруги (Иран) – 244,8
- Дамир Микеч (Сербия) – 237,9
- Вей Пангу (Китай) – 217,6
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Микст, командное первенство
- Корея
- Нидерланды
- Мексика
ТХЭКВОНДО
Женщины, до 49 кг
- Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)
- Адриана Сересо (Испания)
- Авишаг Семберг (Израиль)
- Тияна Богданович (Сербия)
Мужчины, до 58 кг
- Вито Делль'аквила (Италия)
- Мохамед Халиль Жендуби (Тунис)
- Янг Дзюн (Южная Корея)
- Михаил Артамонов (РОК)
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, 49 кг
- Хоу Чжихуэй (Китай) – 210 кг
- Саикхом Мирабаи Чану (Индия) – 202 кг
- Айса Винди Кантика (Индонезия) – 194 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины, шпага, индивидуальное пер-во
- Сунь Ивэнь (Китай)
- Ана Мария Попеску (Румыния)
- Катрина Лехис (Эстония)
Мужчины, сабля, индивидуальное пер-во
- Арон Силадьи (Венгрия)
- Луиджи Самеле (Италия)
- Ким Джон Хван (Южная Корея)
Все результаты украинцев на Олимпиаде-2020 есть в нашем отдельном материале. В первый день Олимпиады в Токио Украина завоевала бронзовую медаль.