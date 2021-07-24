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Олимпиада 2020 в Токио

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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Есть и Украина: все медалисты первого дня Олимпиады

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июля, 16:19
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В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 разыграли медали в семи видах спорта. Всего было разыграно 11 комплектов наград – по две в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.
Все медалисты 24 июля на Олимпиаде-2020
Все медалисты 24 июля на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Сегодня разыграли медали велоспорте, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, а также по два комплекта в дзюдо, стрельбе, тхэквондо и фехтовании.

Читайте также: Медальный зачет Олимпиады-2020

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, шоссе, групповая гонка

  • Gold Medal Ричард Карапас (Эквадор) – 6:05:26
  • Silver Medal Ваут ван Арт (Бельгия) +1:07
  • Bronze Medal Тадей Погачар (Словакия) +1:07

ДЗЮДО

Женщины, суперлегкий вес, 48 кг

  • Gold Medal Дистрия Красники (Косово)
  • Silver Medal Фуна Тонаки (Япония)
  • Bronze Medal Дарья Белодед (Украина)
  • Bronze Medal Уранцецег Мунхбатин (Монголия)

Мужчины, суперлегкий вес, 60 кг

  • Gold Medal Наохис Такато (Япония)
  • Silver Medal Ян Юнг-Вэй (Тайвань)
  • Bronze Medal Елдос Сметов (Казахстан)
  • Bronze Medal Лука Мхеидзе (Франция)

СТРЕЛЬБА

Женщины, винтовка пневматическая, 10 м

  • Gold Medal Цянь Ян (Китай) – 251,8
  • Silver Medal Анастасия Галашина (РОК) – 251,1
  • Bronze Medal Нина Кристен (Швейцария) – 230,6

Мужчины, пистолет пневматический, 10 м

В тренде
  • Gold Medal Джавад Фаруги (Иран) – 244,8
  • Silver Medal Дамир Микеч (Сербия) – 237,9
  • Bronze Medal Вей Пангу (Китай) – 217,6

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Микст, командное первенство

  • Gold Medal Корея
  • Silver Medal Нидерланды
  • Bronze Medal Мексика

ТХЭКВОНДО

Женщины, до 49 кг

  • Gold Medal Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)
  • Silver Medal Адриана Сересо (Испания)
  • Bronze Medal Авишаг Семберг (Израиль)
  • Bronze Medal Тияна Богданович (Сербия)

Мужчины, до 58 кг

  • Gold Medal Вито Делль'аквила (Италия)
  • Silver Medal Мохамед Халиль Жендуби (Тунис)
  • Bronze Medal Янг Дзюн (Южная Корея)
  • Bronze Medal Михаил Артамонов (РОК)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 49 кг

  • Gold Medal Хоу Чжихуэй (Китай) – 210 кг
  • Silver Medal Саикхом Мирабаи Чану (Индия) – 202 кг
  • Bronze Medal Айса Винди Кантика (Индонезия) – 194 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, шпага, индивидуальное пер-во

  • Gold Medal Сунь Ивэнь (Китай)
  • Silver Medal Ана Мария Попеску (Румыния)
  • Bronze Medal Катрина Лехис (Эстония)

Мужчины, сабля, индивидуальное пер-во

  • Gold Medal Арон Силадьи (Венгрия)
  • Silver Medal Луиджи Самеле (Италия)
  • Bronze Medal Ким Джон Хван (Южная Корея)

Все результаты украинцев на Олимпиаде-2020 есть в нашем отдельном материале. В первый день Олимпиады в Токио Украина завоевала бронзовую медаль.

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flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
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flag Таиланд ТаиландTH
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flag Венгрия ВенгрияHU
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flag Эквадор ЭквадорEC
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flag Республика Корея Республика КореяKR
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flag Япония ЯпонияJP
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flag Эстония ЭстонияEE
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1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
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$60 млн
3
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$40,5 млн
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$34,5 млн
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Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
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$30,5 млн
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