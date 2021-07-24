Є і Україна: все медалісти першого дня Олімпіади Поділитися Копіювати лінк

У суботу, 24 липня, на Олімпіаді-2020 розіграли медалі в семи видах спорту. Всього було розіграно 11 комплектів нагород – по дві в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні.