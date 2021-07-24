Є і Україна: все медалісти першого дня Олімпіади

Сьогодні розіграли медалі велоспорті, стрільбі з лука, важкої атлетики, а також по два комплекти в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні.
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ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, шосе, групова гонка
- Річард Карапас (Еквадор) – 6:05:26
- Ваут ван Арт (Бельгія) +1:07
- Тадей Погачар (Словаччина) +1:07
ДЗЮДО
Жінки, суперлегкий вага, 48 кг
- Дістрія Краснікі (Косово)
- Фуна Тонако (Японія)
- Дар'я Білодід (Україна)
- Уранцецег Мунхбатін (Монголія)
Чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг
- Наохіс Такато (Японія)
- Ян Юнг-Вей (Тайвань)
- Елдос Сметов (Казахстан)
- Лука Мхеідзе (Франція)
СТРІЛЬБА
Жінки, гвинтівка пневматична, 10 м
- Цянь Ян (Китай) – 251,8
- Анастасія Галашина (РОК) – 251,1
- Ніна Крістен (Швейцарія) – 230,6
Чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м
- Джавад Фаругі (Іран) – 244,8
- Дамір Мікеч (Сербія) – 237,9
- Вей Пангу (Китай) – 217,6
СТРІЛЬБА З ЛУКА
Мікст, командна першість
- Корея
- Нідерланди
- Мексика
ТХЕКВОНДО
Жінки, до 49 кг
- Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд)
- Адріана Сересо (Іспанія)
- Авішаг Семберг (Ізраїль)
- Тіяна Богданович (Сербія)
Чоловіки, до 58 кг
- Віто Делль'аквіла (Італія)
- Мохамед Халіль Жендуба (Туніс)
- Янг Дзюн (Південна Корея)
- Михайло Артамонов (РОК)
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки, 49 кг
- Хоу Чжихуей (Китай) – 210 кг
- Саікхом Мірабал Чану (Індія) – 202 кг
- Айса Вінд Кантика (Індонезія) – 194 кг
ФЕХТУВАННЯ
Жінки, шпага, індивідуальна першість
- Сунь Івен (Китай)
- Ана Марія Попеску (Румунія)
- Катріна Лехіс (Естонія)
Чоловіки, шабля, індивідуальна першість
- Арон Сіладьї (Угорщина)
- Луїджі Самеле (Італія)
- Кім Джон Хван (Південна Корея)
Всі результати українців на Олімпіаді-2020 є в нашому окремому матеріалі. У перший день Олімпіади в Токіо Україна завоювала бронзову медаль.