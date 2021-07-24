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Олімпіада 2020 в Токіо

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Є і Україна: все медалісти першого дня Олімпіади

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 липня, 16:19
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У суботу, 24 липня, на Олімпіаді-2020 розіграли медалі в семи видах спорту. Всього було розіграно 11 комплектів нагород – по дві в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні.
Всі медалісти 24 липня на Олімпіаді-2020
Всі медалісти 24 липня на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні розіграли медалі велоспорті, стрільбі з лука, важкої атлетики, а також по два комплекти в дзюдо, стрільбі, тхеквондо і фехтуванні.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади-2020

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, шосе, групова гонка

  • Gold Medal Річард Карапас (Еквадор) – 6:05:26
  • Silver Medal Ваут ван Арт (Бельгія) +1:07
  • Bronze Medal Тадей Погачар (Словаччина) +1:07

ДЗЮДО

Жінки, суперлегкий вага, 48 кг

  • Gold Medal Дістрія Краснікі (Косово)
  • Silver Medal Фуна Тонако (Японія)
  • Bronze Medal Дар'я Білодід (Україна)
  • Bronze Medal Уранцецег Мунхбатін (Монголія)

Чоловіки, суперлегкий вага, 60 кг

  • Gold Medal Наохіс Такато (Японія)
  • Silver Medal Ян Юнг-Вей (Тайвань)
  • Bronze Medal Елдос Сметов (Казахстан)
  • Bronze Medal Лука Мхеідзе (Франція)

СТРІЛЬБА

Жінки, гвинтівка пневматична, 10 м

  • Gold Medal Цянь Ян (Китай) – 251,8
  • Silver Medal Анастасія Галашина (РОК) – 251,1
  • Bronze Medal Ніна Крістен (Швейцарія) – 230,6

Чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м

В тренді
  • Gold Medal Джавад Фаругі (Іран) – 244,8
  • Silver Medal Дамір Мікеч (Сербія) – 237,9
  • Bronze Medal Вей Пангу (Китай) – 217,6

СТРІЛЬБА З ЛУКА

Мікст, командна першість

  • Gold Medal Корея
  • Silver Medal Нідерланди
  • Bronze Medal Мексика

ТХЕКВОНДО

Жінки, до 49 кг

  • Gold Medal Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд)
  • Silver Medal Адріана Сересо (Іспанія)
  • Bronze Medal Авішаг Семберг (Ізраїль)
  • Bronze Medal Тіяна Богданович (Сербія)

Чоловіки, до 58 кг

  • Gold Medal Віто Делль'аквіла (Італія)
  • Silver Medal Мохамед Халіль Жендуба (Туніс)
  • Bronze Medal Янг Дзюн (Південна Корея)
  • Bronze Medal Михайло Артамонов (РОК)

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки, 49 кг

  • Gold Medal Хоу Чжихуей (Китай) – 210 кг
  • Silver Medal Саікхом Мірабал Чану (Індія) – 202 кг
  • Bronze Medal Айса Вінд Кантика (Індонезія) – 194 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, шпага, індивідуальна першість

  • Gold Medal Сунь Івен (Китай)
  • Silver Medal Ана Марія Попеску (Румунія)
  • Bronze Medal Катріна Лехіс (Естонія)

Чоловіки, шабля, індивідуальна першість

  • Gold Medal Арон Сіладьї (Угорщина)
  • Silver Medal Луїджі Самеле (Італія)
  • Bronze Medal Кім Джон Хван (Південна Корея)

Всі результати українців на Олімпіаді-2020 є в нашому окремому матеріалі. У перший день Олімпіади в Токіо Україна завоювала бронзову медаль.

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flag Італія ІталіяIT
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0
2
4
flag XK
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0
0
1
5
flag Таїланд ТаїландTH
1
0
0
1
6
flag Угорщина УгорщинаHU
1
0
0
1
7
flag Еквадор ЕквадорEC
1
0
0
1
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
1
0
2
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flag Японія ЯпоніяJP
1
1
0
2
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flag Естонія ЕстоніяEE
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0
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Медальний залік
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Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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