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Чемпионы Европы пьют водку на Олимпиаде: реакция трезвого тренера

Олег Люлька Олег Люлька
29 июля, 13:46
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Главный тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич не видит никакой проблемы в том, что его команда выпила после победы над аргентинцами
Александер Секулич и его подопечные
Александер Секулич и его подопечные / Фото: Reuters, Instagram

По мнению тренера словенцев, играя в покер с водкой и кальяном после победы над Аргентиной 118:100 на старте олимпийского турнира в Токио, его баскетболисты ничего не нарушили.

"Не вижу никаких проблем в том, что эти фото появились в Сети. И не думаю, что в этой ситуации были нарушены какие-то правила. Вообще не нужно придавать этому случаю столько внимания. Не знаю, какая причина у появления этих фото. Самое главное, что у нас нет проблем внутри коллектива. У ребят отличное взаимопонимание", – приводит слова Секулича Р-Спорт

Напомним, что фото посиделок словенских баскетболистов, чемпионов Европы-2017, опубликовала в "сториз" своего Instagram баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья. Позже эти снимки были удалены.

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