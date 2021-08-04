Беленюк объяснил свой гопак на Олимпиаде: "Украинцы ждут побед на всех фронтах"

Олимпийский чемпион Токио-2020 борец Жан Беленюк рассказал в каких случаях исполняет украинский народный танец

Гопак от Беленюка / Фото: REUTERS

Сегодня Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Сразу после победы в финале Жан станцевал гопак.

"Для меня стало уже традицией праздновать значимые победы украинским народным танцем. Это было на чемпионате Европы, на Европейских играх и сегодня на Олимпийских играх. В детстве я занимался танцами и кое-какие навыки остались. Делаю я это, чтобы воодушевить и дать позитивный заряд украинцам, которые ждут побед на всех фронтах", – заявил Жан.

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Отметим, что Беленюк ранее заявлял, что после Олимпиады-2020 завершит спортивную карьеру и сосредоточится на политике. Жан является депутатом Верховной Рады Украины.

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