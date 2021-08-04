Гимн Украины в Токио-2020! Как долго мы этого ждали

Украинский борец Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио-2020. Награждал нашего спортсмена легенда мирового спорта Сергей Бубка

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Наконец-то! Свершилось! Украина выиграла свою первую золотую медаль Олимпийских игр. И "Ще не вмерла Україна..." зазвучало в Токио-2020.

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Борец Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом. В финале соревнований в весовой категории до 87 кг Беленюк уверенно победил венгра Виктора Леринца.

Символично, что награду нашему герою вручал легендарный атлет, глава НОК Украины, Сергей Бубка.

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А потом был гимн Украины!

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