Авария на Олимпиаде! Британские велосипедистки въехали друг в друга, празднуя рекорд

Во время предварительного заезда в пасьюте британки установили мировой рекорд (4:06.748), но при этом так увлеклись победными эмоциями, что прямо на треке столкнулись друг с другом.
В аварию попали Неа Эванс и Кэти Арчебальд.
К счастью, их травмы оказались несерьезными.
Читайте также: Фантастика! Бегун рвал на себе форму, установив невероятный мировой рекорд на Олимпиаде
Правда, больше радоваться на Играх британкам не пришлось.
Уже в следующем заезде их мировой рекорд побили немки, которые затем еще и обновили его в финале все с той же Великобританией (4:04,242), оставив своих соперниц с "серебром".
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":