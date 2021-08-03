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Олімпіада 2020 в Токіо

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Аварія на Олімпіаді! Британські велосипедистки в'їхали одна в одну, святкуючи рекорд

Олег Люлька Олег Люлька
3 серпня, 13:43
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Курйозний момент на Іграх в Токіо – Неа Еванс і Кеті Арчебальд зіткнулися на велотреку, забувши про обережність під час святкування свого успіху
Аварія британок на Олімпіаді
Аварія британок на Олімпіаді / Фото: Reuters

Під час попереднього заїзду в пасьюті британки встановили світовий рекорд (4:06.748), але так захопилися переможними емоціями, що безпосередньо на треку зіткнулися одна з одною.

В аварію потрапили Неа Еванс і Кеті Арчебальд.

На щастя, їхні травми виявилися несерйозними.

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Правда, більше радіти на Іграх британкам не довелося.

Уже в наступному заїзді їхній світовий рекорд побили німкені, які потім ще й оновили його в фіналі все з тієї ж Великою Британією (4:04,242), залишивши своїх суперниць зі "сріблом".

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20
16
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flag США СШАUS
22
27
19
68
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
16
13
42
6
flag ОКР ОКРROC
12
21
18
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
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