Знойная Лола с Лазурного берега: новый секс-символ тенниса умеет себя подать

Девушка пока мало выигрывает, зато уже рекламирует брендовые вещи

18-летняя французская теннисистка Лола Марандель пока не блещет результатами на корте, зато целенаправленно движется к статусу нового секс-символа женского тура. Знойная брюнетка из Канн окружена роскошью и знает, как себя подать.

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В 2020 году Лола выиграла всего два матча из восьми. А призовые Марандель за карьеру пока что составляют скромные 942 доллара, но девушка не особо расстраивается, с размахом отгуляв летом свое 18-летие. Все-таки Лазурный берег – не место для скуки и уныния.

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Юная красотка уже зарабатывает на рекламе в Instagram, продвигаю ювелирные изделия и брендовые вещи.

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Ранее украинская теннисистка показала свой бюст в четырех купальниках. Леся Цуренко хотела бы выступать на корте, но из-за травмы соблазняет фолловеров откровенными фото.

Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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