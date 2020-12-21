Знойная Лола с Лазурного берега: новый секс-символ тенниса умеет себя подать

18-летняя французская теннисистка Лола Марандель пока не блещет результатами на корте, зато целенаправленно движется к статусу нового секс-символа женского тура. Знойная брюнетка из Канн окружена роскошью и знает, как себя подать.
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В 2020 году Лола выиграла всего два матча из восьми. А призовые Марандель за карьеру пока что составляют скромные 942 доллара, но девушка не особо расстраивается, с размахом отгуляв летом свое 18-летие. Все-таки Лазурный берег – не место для скуки и уныния.
Юная красотка уже зарабатывает на рекламе в Instagram, продвигаю ювелирные изделия и брендовые вещи.
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