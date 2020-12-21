Українська
$ 28,04
34,18
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Знойная Лола с Лазурного берега: новый секс-символ тенниса умеет себя подать

21 декабря, 23:22

Елена Павлова Елена Павлова

Девушка пока мало выигрывает, зато уже рекламирует брендовые вещи

18-летняя французская теннисистка Лола Марандель пока не блещет результатами на корте, зато целенаправленно движется к статусу нового секс-символа женского тура. Знойная брюнетка из Канн окружена роскошью и знает, как себя подать.

Реклама

Читайте также: Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил

В 2020 году Лола выиграла всего два матча из восьми. А призовые Марандель за карьеру пока что составляют скромные 942 доллара, но девушка не особо расстраивается, с размахом отгуляв летом свое 18-летие. Все-таки Лазурный берег – не место для скуки и уныния.

Реклама

Юная красотка уже зарабатывает на рекламе в Instagram, продвигаю ювелирные изделия и брендовые вещи.

Реклама

Ранее украинская теннисистка показала свой бюст в четырех купальниках. Леся Цуренко хотела бы выступать на корте, но из-за травмы соблазняет фолловеров откровенными фото.

Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннисистка WAGs
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинская звезда тенниса заразилась COVID-19 и чувствует странные симптомы
Украинская звезда тенниса заразилась COVID-19 и чувствует странные симптомыТеннис
Чудеса координации: Элина Свитолина станцевала танец живота с бутылкой на голове
Чудеса координации: Элина Свитолина станцевала танец живота с бутылкой на головеТеннис
После штанги – фото в стиле ню: украинская теннисистка готовится к сезону
После штанги – фото в стиле ню: украинская теннисистка готовится к сезонуТеннис
Месси с Роналду по доходам обставил спортсмен, не игравший весь год
Месси с Роналду по доходам обставил спортсмен, не игравший весь годТеннис
Украинская прима тенниса оставила загадочные послания в соцсетях
Украинская прима тенниса оставила загадочные послания в соцсетяхТеннис
Роналду и Месси в пролете: король тенниса назвал своего любимого футболиста
Роналду и Месси в пролете: король тенниса назвал своего любимого футболистаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять