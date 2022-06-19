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Второй раунд со звездой НБА. Аппетитная любительница купальников ждет пополнение (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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19 июня, 17:57
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Теннисистка Каролин Возняцки готовится во второй раз стать мамой. Ранее датчанка уже родила дочь от баскетболиста Дэвида Ли
Каролин Возняцки готовится вновь стать мамой
Каролин Возняцки готовится вновь стать мамой

Недавно украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о беременности. Спортсменка рассказала, что она с Гаэлем Монфисом ждут рождение дочери.

Другая известная теннисистка "карьеру мамы" начала еще раньше. В начале 2020 года Каролин Возняцки покинула профессиональный спорт, а год спустя родила дочь Оливию от известного экс-баскетболиста Дэвида Ли.

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На днях же датчанка сообщила о готовности "ко второму раунд". На своей страничке в Twitter девушка рассказала, что пара вновь ожидает пополнение.

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Отметим, что за свою карьеру Возняцки выиграла 30 титулов, добыв в том числе победу на Australian Open-2018. За год до этого датчанка побеждала на Итоговом турнире WTA.

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Также в 2010 году она занимала первое место в рейтинге WTA. За всю карьеру она выиграла более 35 миллионов долларов призовых.

К слову, Каролин выделялась не только своей игрой. Спортсменка регулярно принимала участие в ярких фотосессиях. Также теннисистка не стеснялась делиться откровенными снимками в купальниках в соцсетях, заработав всеобщую любовь.

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