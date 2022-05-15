Элина Свитолина беременна. Первая ракетка Украины сообщила пол ребенка

Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала всех любителей спорта важной новостью из личной жизни. Украинка и ее супруг Гаэль Монфис ждут пополнение в семье.
Об этом событии звездная теннисистка сообщила в своем Instagram.
"С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре", – написала Свитолина.
Отметим, что в последнее время Элина отказалась от участия в теннисных турнирах и поставила карьеру на паузу. Теперь мы знаем, почему.
Напомним, что в прошлом году Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта.