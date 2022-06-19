Другий раунд із зіркою НБА. Апетитна любителька купальників чекає на поповнення (фото)

Тенісистка Каролін Возняцкі готується вдруге стати мамою. Раніше датчанка вже народила доньку від баскетболіста Девіда Лі

Каролін Возняцкі готується знову стати мамою

Нещодавно українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила про вагітність. Спортсменка розповіла, що вона з Гаелем Монфісом чекають на народження доньки.

Інша відома тенісистка "кар'єру мами" розпочала ще раніше. На початку 2020 року Каролін Возняцкі покинула професійний спорт, а через рік народила доньку Олівію від відомого екс-баскетболіста Девіда Лі.

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Днями ж данка повідомила про готовність "до другого раунду". На своїй сторінці в Twitter дівчина розповіла, що пара знову чекає на поповнення.

Зазначимо, що за свою кар'єру Возняцкі виграла 30 титулів, здобувши перемогу на Australian Open-2018. За рік до цього данка перемагала на Підсумковому турнірі WTA.

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Також у 2010 році вона посідала перше місце у рейтингу WTA. За всю кар'єру вона виграла понад 35 мільйонів доларів призових.

До слова, Каролін виділялася не лише своєю грою. Спортсменка регулярно брала участь у яскравих фотосесіях. Також тенісистка не соромилася ділитися відвертими знімками у купальнику в соцмережах, заробивши загальне кохання.