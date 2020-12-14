Украинская звезда тенниса заразилась COVID-19 и чувствует странные симптомы

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала, что заразилась коронавирусом. 29-я теннисистка мира получила положительный тест после приезда на сбор в ОАЭ. Ранее мы писали, что матч украинки Ястремской завершился лесбийским поцелуем (фото).

"Это было непростое для меня время. Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда. Все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, а через два дня я заболела. Я сразу же ушла на самоизоляцию и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо. После определенных тестов я медленно начну входить в тренировочный процесс", – написала Ястремская в Instagram.

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Даяна также поблагодарила своих врачей из Украины, которые вели ее на протяжении болезни. И сказала спасибо своей команде за поддержку и помощь. "Ребята, будьте аккуратны", – предупредила напоследок теннисистка.

Напомним, что в этом году звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде "Ролан Гаррос".

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