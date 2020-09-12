Свитолина в день рождения показала изящный маникюр

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в субботу, 12 сентября, отметила свое 26-летие, посредством Instagram поблагодарила своих поклонников за поздравления с днем рождения. При этом лучшая теннисистка страны опубликовала эффектное фото на фоне моря и гор, на котором похвасталась новым маникюром и педикюром. Надо признать, нежно-лиловый цвет, выбранный спортсменкой, просто невероятно идет Элине!

Реклама

Читайте также: Приму украинского тенниса Свитолину организаторы турнира назвали россиянкой

INSTAGRAM

"С днем рождения, моя дорогая и любимая теннисистка. Ты РАКЕТкА", – так оригинально поздравила в соцсетях Элину Свитолину известная телеведущая Леся Никитюк. "Красотка!", "Украина гордится тобой", – пишут другие фолловеры Элины.

Читайте также: Даяна Ястремская бросила своего тренера после того, как он назвал лучшей другую

Ранее мы писали, что Свитолина вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. С годовым доходом в 6,4 миллиона долларов украинка заняла седьмое место в рейтинге.

Реклама

Также мы рассказывали, что первая ракетка Украины пропускает US Open. Однако Свитолина выступит на "Ролан Гаррос", который стартует 28 сентября.

Смотрите, как Элина "расстреливает" своего парня Гаэля Монфиса

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама