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Свитолина в день рождения показала изящный маникюр

12 сентября, 21:01

Олег Люлька Олег Люлька

Первая ракетка украинского тенниса слегка обновилась по случаю своего 26-летия

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в субботу, 12 сентября, отметила свое 26-летие, посредством Instagram поблагодарила своих поклонников за поздравления с днем рождения. При этом лучшая теннисистка страны опубликовала эффектное фото на фоне моря и гор, на котором похвасталась новым маникюром и педикюром. Надо признать, нежно-лиловый цвет, выбранный спортсменкой, просто невероятно идет Элине!

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INSTAGRAM

"С днем рождения, моя дорогая и любимая теннисистка. Ты РАКЕТкА", – так оригинально поздравила в соцсетях Элину Свитолину известная телеведущая Леся Никитюк. "Красотка!", "Украина гордится тобой", – пишут другие фолловеры Элины.

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Ранее мы писали, что Свитолина вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира. С годовым доходом в 6,4 миллиона долларов украинка заняла седьмое место в рейтинге.

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Также мы рассказывали, что первая ракетка Украины пропускает US Open. Однако Свитолина выступит на "Ролан Гаррос", который стартует 28 сентября.

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Источник: Сегодня|Спорт

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