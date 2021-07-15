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Свитолина – последний день невеста Монфиса. Неожиданное заявление француза

Елена Павлова Елена Павлова
15 июля, 12:00
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Французский теннисист Гаэль Монфис показал фото со своей любимой, украинкой Элиной Свитолиной, и анонсировал будущую свадьбу на Лазурном берегу
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Жених первой ракетки Украины Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис показал новую фотографию со своей любимой. Спортсмены, вероятнее всего, отдыхали на яхте где-то на Лазурном берегу. Ранее откровенное фото Свитолиной возмутило ее фолловеров.

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"Последний день в качестве моей невесты", — подписал фото у себя Instagram Монфис, намекая на грядущую свадьбу

Датская теннисистка Каролина Возняцки, которая недавно стала мамой, написала в комментариях к посту: "Поздравляю вас обоих. Какое захватывающее время". На это Гаэль отреагировал двумя сердечками. Австралийский теннисист Роджер Рашид пожелал молодоженам отличного праздника. Хотя некоторые фолловеры испугались, что пара опять расходится.

Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

26-летняя Элина встречается с французом с 2019 года. После первого турнира "Большого шлема" в Австралии пара решила взять паузу, но уже в начале апреля спортсмены объявили о помолвке. А потом Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.

Предполагалось, что свадьба состоится 18 июля, но судя по посту Монфиса, уже завтра – 16-го. И где-то на побережье.

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