Свитолина блеснула в платье от украинского дизайнера после побед в Париже и попросила совет

Украинская теннисистка в день отдыха на Открытом чемпионате Франции показала один из своих светских нарядов. В субботу ее ждет матч третьего круга

Украинская прима тенниса Элина Свитолина / Фото: REUTERS

Две наши соотечественницы продолжают успешно выступать на турнире "Большого шлема" во Франции. Накануне Свитолина и Костюк вышли в третий круг Ролан Гаррос. При этом наша прима Элина Свитолина находит время и для неспортивных увлечений.

Сегодня одесситка, которая живет в Монако, на своей страничке в Instagram показала фотографию в платье от украинского дизайнера Лилии Пустовит.

Недавно Свитолина восхитила очаровательным платьем-вышиванкой.

Кроме того, Элина спросила у своих поклонников, в каком наряде ей завтра выходить на корт.

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Смотрите, как Элина победила во втором круге американку Энн Ли: