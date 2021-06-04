Світоліна блиснула в сукні від українського дизайнера після перемог в Парижі й попросила пораду

Українська тенісистка в день відпочинку на Відкритому чемпіонаті Франції показала один зі своїх світських нарядів. У суботу її чекає матч третього кола

/ Фото: REUTERS

Дві наші співвітчизниці продовжують успішно виступати на турнірі "Великого шолома" у Франції. напередодні Світоліна і Костюк вийшли до третього кола Ролан Гаррос. При цьому наша прима Еліна Світоліна знаходить час і для неспортивних захоплень.

Сьогодні одеситка, яка живе в Монако, на своїй сторінці в Instagram показала фотографію в сукню від українського дизайнера Лілії Пустовіт. На тлі морського пейзажу на яхті тенісистка виглядає просто розкішно.

До речі, купити біло-синій наряд зі знижкою нині можна за 140 євро.

Нещодавно Світоліна захопила чарівною сукнею-вишиванкою.

Крім того, Еліна запитала у своїх шанувальників, в якій формі їй завтра виходити на корт.

У поєдинку 1/16 фіналу шоста ракетка планети битиметься з чешкою Барборою Крейчіковою. Початок зустрічі заплановано першим запуском на центральному корті імені Філіпа Шатріє на 13:00 за київським часом.

Читайте також: Перша ракетка світу знялася з Ролан Гаррос – завдання Світоліної спростилося.

Дивіться, як Еліна перемогла у другому колі американку Енн Лі: