Світоліна і Костюк дружно розтрощили суперниць на Ролан Гаррос і вийшли до третього кола

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу залишилося двоє наших спортсменок. Напередодні дебютантка основної сітки Ангеліна Калініна поступилася в другому раунді Ролан Гаррос . Сьогодні ж Еліна Світоліна і Марта Костюк перемогли і вийшли до третього кола (1/16 фіналу).
Наша прима Світоліна знову змусила понервувати. Шоста ракетка планети легко взяла перший сет у перспективної американки Енн Лі (№75 в світі) – 6:0. Але потім розслабилася і в другій партії почала поступатися – 2:4. Втім, як це часто буває, Еліна на характері сама ж погасила пожежу, вигравши чотири гейми поспіль, – 6:4.
Після зустрічі 26-річна українка навіть посміялася з глядачами під час коментаря. Українка відповіла на питання про відносини зі своїм французьким нареченим Гаелем Монфісом, заявивши, що бос в будинку – вона!
18-річна киянка Марта Костюк доводить, що заслуговує більш високій позиції в рейтингу, ніж нині (№81). У четвер перед українкою впала досвідчена китаянка Чжен Сайсай (№57) – 3:6, 4:6.
Читайте також: Журналіста покарали за дзвінок з супермаркету топ-тенісистові.
Дивіться, як Еліна пройшла перше коло, обігравши юну француженку Бабель: