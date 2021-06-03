Світоліна і Костюк дружно розтрощили суперниць на Ролан Гаррос і вийшли до третього кола

Українські тенісистки в четвер здобули перемоги в двох сетах, приклавши чимало зусиль, і заробили в Парижі вже по 113 тисяч євро

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На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу залишилося двоє наших спортсменок. Напередодні дебютантка основної сітки Ангеліна Калініна поступилася в другому раунді Ролан Гаррос . Сьогодні ж Еліна Світоліна і Марта Костюк перемогли і вийшли до третього кола (1/16 фіналу).

Наша прима Світоліна знову змусила понервувати. Шоста ракетка планети легко взяла перший сет у перспективної американки Енн Лі (№75 в світі) – 6:0. Але потім розслабилася і в другій партії почала поступатися – 2:4. Втім, як це часто буває, Еліна на характері сама ж погасила пожежу, вигравши чотири гейми поспіль, – 6:4.

Після зустрічі 26-річна українка навіть посміялася з глядачами під час коментаря. Українка відповіла на питання про відносини зі своїм французьким нареченим Гаелем Монфісом, заявивши, що бос в будинку – вона!

18-річна киянка Марта Костюк доводить, що заслуговує більш високій позиції в рейтингу, ніж нині (№81). У четвер перед українкою впала досвідчена китаянка Чжен Сайсай (№57) – 3:6, 4:6.

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Дивіться, як Еліна пройшла перше коло, обігравши юну француженку Бабель: