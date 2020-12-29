Шведская красавица покоряет тур и вскружила голову лучшему теннисисту Канады

Канадский теннисист Денис Шаповалов этой осенью дебютировал в топ-10 мирового рейтинга, а чуть ранее добрался до 1/4 финала US Open. И это в 21 год! Эксперты считают, что как только Денис поднаберется опыта, его будет тяжело остановить. А одной из тех, кто вдохновляет Шаповалова на рекорды, является его девушка Мирьям Бьорклунд.

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22-летняя шведка – также теннисистка, но пока не настолько успешная, как ее бойфренд. Мирьям занимает 314 строчку в рейтинге WTA, за время выступлений на профессиональных турнирах выиграла шесть одиночных титулов ITF и один в парном разряде. Однако эффектная внешность Бьорклунд уже привлекает к ней повышенное внимание болельщиков и спонсоров.

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Любопытно, что Бьорклунд дебютировала в основной сетке WTA на Открытом чемпионате Швеции 2017 года и в первом раунде проиграла украинке Катерине Козловой. За свою карьеру Мирьям заработала чуть более 70 000 долларов, но имеет дополнительный доход от рекламы.

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