Сестра Энрике Иглесиаса родила ребенка известному теннисисту

Испанский теннисист Фернандо Вердаско во второй раз стал отцом. Его жена Ана Бойер родила мальчика, которого назвали Матео. При этом любимая Вердаско из очень известной семьи, а ее сводным братом является певец Энрике Иглесиас, который тоже выбрал себе в жены звезду из мира тенниса – Анну Курникову.
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"Матео уже с нами. Все прошло прекрасно. С мамой и малышом все отлично. Я невероятно счастлив. Теперь я гордый муж и отец двух чудесных детей", — написал Вердаско в Instagram.
Напомним, что Фернандо Вердаско — полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2009 года и победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Пара поженилась в 2017 году, а в марте 2019-го у них родился сын Мигель. А познакомились они на концерте Хулио Иглесиаса-младшего, который также является сводным братом Аны.
Дело в том, что мама Аны – Мария-Изабель Прейслер – известная испано-филиппинская журналистка и телеведущая. А ее первым мужем был "золотой голос Испании" Хулио Иглесиас.
Смотрите сюжет про родственницу Вердаско – Анну Курникову
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