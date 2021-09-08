"Сдаваться – это не вариант". После поражения на US Open Свитолина готова к новым вызовам

После четырех блестящих побед на турнире US Open все болельщики украинской теннисистки ожидали продолжения, но в 1/4 Элина не смогла обыграть канадскую спортсменку

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила свое выступление на Открытом чемпионате США по теннису. В матче 1/4 финала украинка проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады.

Читайте также: Пусть мужчины учатся! Жена показала, чем занимается дома миллионер Джокович

Реклама

В своем Twitter Свитолина прокомментировала поражение от канадской теннисистки в Нью-Йорке.

"Сдаваться – это никогда не вариант... Я оставила на корте все силы. Но, к сожалению, сегодня не сложилось. Молодец, Лейла, смелое выступление. Спасибо US Open и всем за вашу любовь", – написала Элина Свитолина.

Giving up is never an option.. Left my whole heart out there but unfortunately, not today

Well done Leylah, for brave performance!

Thank you @usopen and everyone for your love pic.twitter.com/iY5zhFx4L2 — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) September 7, 2021

Напомним, что на Открытом чемпионате США Свитолина заработала 425 тысяч долларов призовых, а суммарный заработок в этом сезоне перевалил за миллион долларов!

Реклама

Элина Свитолина покидает US Open / Фото: Reuters

Также мы сообщали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал US Open и продолжает борьбу на Открытом чемпионате США в парном смешанном разряде.