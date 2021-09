"Здаватися – це не варіант". Після поразки на US Open Світоліна готова до нових викликів

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила свій виступ на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. У матчі 1/4 фіналу українка програла 19-річній Лейлі Фернандес з Канади.

У своєму Twitter Світоліна прокоментувала поразку від канадської тенісистки в Нью-Йорку.

Giving up is never an option .. Left my whole heart out there but unfortunately, not today

Well done Leylah, for brave performance!

Thank you @usopen and everyone for your love pic.twitter.com/iY5zhFx4L2