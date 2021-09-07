В двух шагах от титула: украинская теннисистка вышла в полуфинал US Open

Даяна Ястремская продолжает борьбу на Открытом чемпионате США в парном смешанном разряде

Даяна Ястремская в паре с Максом Перселлом вышла в полуфинал US Open / Фото: Reuters

На Открытом чемпионате США по теннису прошел четвертьфинальный матч в миксте, в котором приняла участие Даяна Ястремская.

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Украинка выступала в дуэте с австралийцем Максом Перселлом против пары Ярослава Шведова / Фабрис Мартен (Казахстан / Франция).

В ходе матча, который длился 52 минуты, Ястремская и Перселл без особых проблем разобрались с соперниками и вышли в полуфинал US Open в парном смешанном разряде.

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В полуфинале украино-австралийский дуэт встретится с победителями матча Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор) – Эллен Перес / Марсело Демолинер (Австралия / Бразилия).

US Open. Четвертьфинал. Микст

Даяна Ястремская / Макс Перселл – Ярослава Шведова / Фабрис Мартен – 6:2, 6:3

Напомним, что на турнире US Open украинка Элина Свитолина в 1/8 финала разобралась с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Выход в четвертьфинал принес Свитолиной 425 тысяч долларов призовых.