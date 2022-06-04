Российские пропагандисты это не покажут. Свентек сорвала овации поддержкой Украины

Первая ракетка мира Ига Свентек ни на минуту не забывает об Украины. Полька продолжает поддерживать нашу страну в противостоянии российским варварам

Ига Свентек не забывает об Украине / Фото: Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек второй раз в своей карьере выиграла турнир Большого шлема Ролан Гаррос. В финале 21-летняя звезда тенниса победила американку Кори Гауфф.

После финального поединка Ига Свентек выступила с речью перед зрителями. Полька не забыла об Украине и напомнила о войне, которую развязала Россия. Зрители встретили овациями слова победительницы Ролан Гаррос.

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"Хотела бы сказать еще несколько слов об Украине... Будьте сильными, потому что война все еще продолжается. После моего первого заявление в Доха я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас", – сказала теннисистка.

Iga Swiatek's winner's speech



Appreciation for Coco Gauff, working hard to get to this point and finally a word for Ukraine.



: #RolandGarrospic.twitter.com/KrsoUF2IjB — The Field (@thefield_in) June 4, 2022

Напомним, что Ига Свентек традиционно выступает в кепке с сине-желтой лентой – в знак поддержки Украине. Спортсменка солидарна с украинцами, как и весь мир.

Ига Свентек выиграла Ролан Гарос с ленточкой в цветах нашего флага / Фото: Reuters