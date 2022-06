Российские пропагандисты это не покажут. Свентек сорвала овации поддержкой Украины

Польская теннисистка Ига Свентек второй раз в своей карьере выиграла турнир Большого шлема Ролан Гаррос. В финале 21-летняя звезда тенниса победила американку Кори Гауфф.

После финального поединка Ига Свентек выступила с речью перед зрителями. Полька не забыла об Украине и напомнила о войне, которую развязала Россия. Зрители встретили овациями слова победительницы Ролан Гаррос.

Iga Swiatek's winner's speech



Appreciation for Coco Gauff, working hard to get to this point and finally a word for Ukraine.



