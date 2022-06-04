Сине-желтая лента на фарт. Непревзойденная полька выиграла Ролан Гаррос

В Париже определилась чемпионка Ролан Гаросса. В финальном матче встречались первая ракетка мира Ига Свентек и американка Кори Гауфф.
Лидер мирового рейтинга традиционно выступила в кепке с сине-желтой лентой – в знак поддержки Украины. И фартовая ленточка не подвела польку.
Ига Свентек обыграла соперницу в двух сетах, отдав всего три гейма 18-летней американке.
Iga on point #RolandGarros | @iga_swiatekpic.twitter.com/IiWkRVW5GJ— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Ролан Гаррос. Финал
Ига Свентек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:1, 6:3
21-летняя польская теннисистка второй раз в карьере выигрывает титул Большого шлема, и это опять Ролан Гаррос. Ранее ей покорился этот турнир в 2020 году.
CHAMPIONNE DE ROLAND-GARROS (x2) @iga_swiatek I #RolandGarrospic.twitter.com/bSZLpoJkej— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Кроме того, Свентек продлила свою победную серию до 35-ти матчей. Последний раз полька проигрывала еще в феврале этого года. Таким образом Ига повторила достижение Винус Вильямс 22-летней давности.
По итогам турнира Свентек продолжит лидировать в мировом рейтинге.
Американка Кори Гауф впервые выступила в финале турнира Большого шлема. В обновленном рейтинге мировой классификации она займет 13-ю строчку.