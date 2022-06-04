Російські пропагандисти цього не покажуть. Свьонтек зірвала овації підтримкою України

Перша ракетка світу Іга Свьонтек ні на хвилину не забуває про Україну. Полька продовжує підтримувати нашу країну у протистоянні російським варварам

Іга Свентек не забуває про Україну / Фото: Reuters

Польська тенісистка Іга Свьонтек вдруге у своїй кар'єрі виграла турнір Великого шолома Ролан Гаррос. У фіналі 21-річна зірка тенісу перемогла американку Корі Гауфф.

Після фінального поєдинку Іга Свьонтек виступила з промовою перед глядачами. Полька не забула про Україну та нагадала про війну, яку розв'язала Росія. Глядачі зустріли оваціями слова переможниці Ролан Гаррос.

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"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну... Будьте сильними, бо війна все ще продовжується. Після моєї першої заяви в Доха я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", – сказала тенісистка.

Iga Swiatek's winner's speech



Appreciation for Coco Gauff, працюючий hard to get to point і finally a word for Ukraine.



: #RolandGarros pic.twitter.com/KrsoUF2IjB - The Field (@thefield_in) June 4, 2022

Нагадаємо, що Іга Свентек традиційно виступає у кепці з синьо-жовтою стрічкою – на знак підтримки Україні. Спортсменка солідарна з українцями, як і весь світ.

Іга Cвентек виграла Ролан Гаррос зі стрічкою у кольорах нашого прапора / Фото: Reuters