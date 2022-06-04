Російські пропагандисти цього не покажуть. Свьонтек зірвала овації підтримкою України

Польська тенісистка Іга Свьонтек вдруге у своїй кар'єрі виграла турнір Великого шолома Ролан Гаррос. У фіналі 21-річна зірка тенісу перемогла американку Корі Гауфф.
Після фінального поєдинку Іга Свьонтек виступила з промовою перед глядачами. Полька не забула про Україну та нагадала про війну, яку розв'язала Росія. Глядачі зустріли оваціями слова переможниці Ролан Гаррос.
"Хотіла б сказати ще кілька слів про Україну... Будьте сильними, бо війна все ще продовжується.
Після моєї першої заяви в Доха я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і підтримуватиму вас", – сказала тенісистка.
Iga Swiatek's winner's speech- The Field (@thefield_in) June 4, 2022
Appreciation for Coco Gauff, працюючий hard to get to point і finally a word for Ukraine.
: #RolandGarros pic.twitter.com/KrsoUF2IjB
Нагадаємо, що Іга Свентек традиційно виступає у кепці з синьо-жовтою стрічкою – на знак підтримки Україні. Спортсменка солідарна з українцями, як і весь світ.