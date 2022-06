Російські пропагандисти цього не покажуть. Свьонтек зірвала овації підтримкою України

Польська тенісистка Іга Свьонтек вдруге у своїй кар'єрі виграла турнір Великого шолома Ролан Гаррос. У фіналі 21-річна зірка тенісу перемогла американку Корі Гауфф.

Після фінального поєдинку Іга Свьонтек виступила з промовою перед глядачами. Полька не забула про Україну та нагадала про війну, яку розв'язала Росія. Глядачі зустріли оваціями слова переможниці Ролан Гаррос.

