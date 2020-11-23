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Россиянин с уникальным достижением выиграл Итоговый турнир ATP

23 ноября, 09:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даниил Медведев стал вторым россиянином, кому удалось выиграть неофициальный чемпионат мира по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира ATP. В финале турнира Медведев обыграл австралийца Доминика Тима. Матч продлился 2 часа и 42 минуты и завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу россиянина.

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Медведев стал вторым россиянином – победителем Итогового турнира ATP после Николая Давыденко в 2009 году, однако он первым в истории обыграл трех первых ракеток мира. На пути к победе представитель России одолел Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и уже в финале оказался сильнее Тима.

А вот Тим потерпел второе подряд поражение в финале Итогового турнира ATP. В прошлом году австралиец уступил греку Стефаносу Циципасу.

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